FRANKFURT (Dow Jones)--Der Biotechkonzern Morphosys meldet einen Erfolg für den von ihm entwickelten monoklonalen Antikörper Gantenerumab. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat Gantenerumab für die Behandlung von Menschen mit Alzheimer-Erkrankung den Status Therapiedurchbruch (Breakthrough Therapy Designation) erteilt, wie das Biotech-Unternehmen aus der Nähe von München mitteilte. Damit wird das laufende Zulassungsverfahren beschleunigt.

Gantenerumab wird in Lizenz vom Schweizer Pharmariesen Roche klinisch entwickelt und nach einer eventuellen späteren Zulassung auch vermarktet. Morphosys hat Anspruch auf erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen und auf gestaffelte Tantiemen zwischen 5,5 und 7,0 Prozent der möglichen Gantenerumab-Nettoumsätze. 60 Prozent der Tantiemen bekäme allerdings das Unternehmen Royalty Pharma, das Morphosys nach einer Finanzvereinbarung vom Juni Milliarden zur Verfügung stellt, damit sich das Biotech- zu einem Biopharma-Unternehmen entwickeln kann.

Die Zuerkennung des Status' Therapiedurchbruch basiert laut Morphosys auf Studiendaten, wonach Gantenerumab die Amyloid-Plaques im Gehirn, die das pathologische Merkmal der Alzheimer-Krankheit darstellen, signifikant reduzieren konnte. Die Erkenntnisse sind in das Design von zwei parallel laufende globale Phase-3-Studien von Roche mit mehr als 2.000 Teilnehmern eingeflossen. Die Studien werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen, so Morphosys.

October 11, 2021

