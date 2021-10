Nicht nur für den Aktienmarkt entsteht derzeit eine brandgefährliche Lage - denn aus der Energiekrise mit explodierenden Preisen entsteht nun eine Versorgungskrise! Wir erleben derzeit dramatische Einbrüche in vielen Bereichen der Produktion (von Chips bis zu Produktionsstops in der Metallindustrie) - und das wird sich zu einer Versorgungskrise ausweiten! Das wiederum bedeutet: wir sind in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...