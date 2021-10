Wien (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten haben insbesondere die vierteljährlichen FOMC-Sitzungen im Juni und September Spuren hinterlassen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Auf beiden Zinssitzungen hätten die neuen Wirtschaftsprognosen auf einen früheren Beginn des Zinserhöhungszyklus hingedeutet. Infolgedessen sei das kurze Ende der Renditekurve nach den Zinssitzungen um etwa 10 Basispunkte gestiegen. Der aktuelle Wert der 2-jährigen Treasury-Rendite von 0,3% spiegele zwei bis drei Zinserhöhungen von jeweils 25 Basispunkten über einen Zeitraum von zwei Jahren wider, wobei die erste Zinserhöhung für Dezember 2022 angesetzt sei. Der Markt liege leicht über den Erwartungen der Analysten der RBI einer ersten Zinserhöhung Mitte 2023. Dennoch würden die Analysten der RBI nicht glauben, dass es in den nächsten Monaten, in denen das Tapering im Mittelpunkt stehe und die Inflationsraten hoch bleiben würden, zu einer ausgeprägten Neubewertung kommen werde. Im Laufe des Jahres 2022 würden die Analysten der RBI jedoch eine Annäherung erwarten. ...

