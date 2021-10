Mainz (ots) -Achtung! Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 17. Oktober 2021, 12.00 UhrZDF-Fernsehgarten on tourAndrea Kiewel präsentiert die HerbstausgabeDer "ZDF-Fernsehgarten on tour" zeigt Wittenbergs historisches Ambiente von seiner schönsten Seite - mit seinen vielen Renaissancegebäuden und originalen Schauplätzen der Reformation.Gäste: Kerstin Ott, Brenner & Maschine, Marcus & Martinus, Sotiria, Versengold, Annemarie Eilfeld, Keimzeit, Mads Langer, EES, SOPHIA, das Musical Ku'Damm 56 und DJ Ötzi.Moderatorin Andrea Kiewel und ihre Gäste erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer mit spannenden und informativen Geschichten. Die Show präsentiert einen bunten Mix aus Spiel, Sport, Spaß und Informationen, garniert mit einem Potpourri aktueller Hits.Ernährungsexperte Armin Roßmeier erfreut sich an den Köstlichkeiten der Region und stellt zahlreiche Leckereien vor, die das Land bereithält.In kurzen Filmen porträtiert Bürger Lars Dietrich besondere Menschen sowie schöne Orte und Landschaften in Sachsen-Anhalt.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5042872