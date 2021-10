Die Aktie von Siemens Energy (ENR.DE) steigt am Montag um 2,69% auf 22,49 Euro und setzt die Erholung fort, nachdem am vergangenen Mittwoch der tiefste Stand seit November 2020 erreicht wurde. Der Rückgang unter den Schlusskurs vom 20. Juli scheint nicht nachhaltig zu sein, da der Kurs bereits am Donnerstag wieder über 21,93 Euro gebracht werden konnte. Dieser Bereich stimmt mit dem 78,6% Fibonacci-Retracement überein, sodass die Rückkehr ein erstes positives Zeichen ist. Für ein bullisches Umfeld ...

