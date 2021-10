Berlin (ots) -Die vom BMBF geförderte Lernplattform "KI-Campus" bietet neue digitale Lernangebote rund um Themen der Künstlichen Intelligenz. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf KI in der Medizin.Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert im Rahmen der KI-Strategie der Bundesregierung den "KI-Campus" als zentrale Lernplattform für Künstliche Intelligenz. Über 40 Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft entwickeln für den KI-Campus fortlaufend neue innovative Online-Kurse zum Verständnis der Künstlichen Intelligenz, die allen Interessierten kostenfrei zugänglich sind. Das BMBF möchte so eine große Bandbreite von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich der Künstlichen Intelligenz schaffen und damit Deutschlands KI-Kompetenz in der Breite stärken. Nun wurden neue Angebote auf dem KI-Campus mit Fokus auf das Thema KI in der Medizin veröffentlicht. Hierzu erklärt Bundesbildungsministerin Anja Karliczek:"Künstliche Intelligenz ist eine der entscheidenden Schlüsseltechnologien der Zukunft. Mir ist es wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger Zugang zu Informationen und Weiterbildungsmöglichkeiten rund um dieses wichtige Zukunftsthema haben und wir eine breite gesellschaftliche Befähigung im Umgang mit KI erreichen. Hierfür brauchen wir unbedingt neue, digitale Ansätze, wie den KI-Campus. Der KI-Campus bietet zukunftsweisende Bildungsinnovationen auf einer offenen Plattform, auf der sich alle Interessierten kostenlos weiterbilden können.Mit den aktuellen Schwerpunkten, wie KI-Anwendungen in Medizin und Industrie 4.0, zielen wir auf Themenbereiche ab, die für Gesellschaft und Wirtschaft von besonderer Bedeutung sind. Die Lernenden erfahren zum Beispiel wie Künstliche Intelligenz Ärztinnen und Ärzte bei der Diagnose von Krankheiten unterstützen kann. Mit dem KI-Campus schaffen wir neue digitale Bildungsmöglichkeiten rund um eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft. Dabei helfen uns auch die zusätzlichen Mittel zur Förderung von KI, die jetzt über das Konjunktur- und Zukunftspaket der Bundesregierung zur Überwindung der Pandemie zur Verfügung stehen."Hintergrund:Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie mit großem Potenzial für den Bereich der Wertschöpfung und die Verbesserung der individuellen Lebensbedingungen. Der Ausbau der technologischen Souveränität Deutschlands und Europas bei KI ist daher ein zentrales Ziel des BMBF. Dies erfordert, KI-Methoden und -Werkzeuge gezielt weiterzuentwickeln, zügig in möglichst vielen Bereichen in die Anwendung zu bringen und parallel die dafür notwendigen Fachkräfte auszubilden. Forschung, Transfer in die Anwendung und Ausbildung sind daher die Schwerpunkte der KI-Förderinitiativen des BMBF.Der KI-Campus ist ein vom BMBF gefördertes Projekt zur Vermittlung von KI- und Datenkompetenzen. Unter Datenkompetenz wird die Fähigkeit verstanden, Daten qualitätsgesichert zu sammeln, zu managen, zu bewerten und anzuwenden.Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), das Hasso-Plattner-Institut (HPI), NEOCOSMO und das mmb Institut entwickeln den KI-Campus gemeinsam mit über 40 weiteren Partnern (u. a. Universitäten, Unternehmen, Start-ups) seit Oktober 2019 und stellen dort kostenlose Online-Kurse, Lernvideos und Podcasts zur Verfügung.In Kooperation mit Dozentinnen und Dozenten der Charité - Universitätsmedizin Berlin stehen ab sofort mehrere neue Podcasts und Online-Kurse in der Reihe "Dr. med. KI" auf dem KI-Campus zur Verfügung.Das BMBF hat mit seiner KI-Förderung und der Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses die Grundlage für die starke Position Deutschlands in der KI gelegt und intensiviert seine Anstrengungen mit den im Juni freigegebenen Mitteln aus dem Konjunktur- und Zukunftspaket der Bundesregierung weiter. Das BMBF erhält hiervon insgesamt 770 Millionen Euro bis 2025.Weitere Informationen:www.ki-campus.orghttps://ki-campus.org/medizinwww.ki-strategie-deutschland.dePressekontakt:Pressestelle BMBFPostanschrift11055 BerlinTel.+49 30 1857-5050Fax+49 30 1857-5551presse@bmbf.bund.dewww.bmbf.dewww.twitter.com/bmbf_bundwww.facebook.com/bmbf.dewww.instagram.com/bmbf.bundOriginal-Content von: Bundesministerium für Bildung und Forschung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67245/5042893