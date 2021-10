Dortmund (ots) -Einfache Abläufe, passgenaue Absicherung, verlässlicher Gesundheits-Service: Mit ConCEPT, der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) der Continentale, können Vermittler bei Firmenkunden punkten. Ein Online-Portal sorgt für unkomplizierte, effiziente und digitale Prozesse für alle Beteiligten. Darüber können die Versicherten jetzt auch wertvolle Assistanceleistungen abrufen. Außerdem wartet die Continentale mit zwei neuen leistungsstarken Produktlinien in den Bereichen Stationär und Zahn auf.Das A und O: Schlanke und komfortable ProzesseDas Web-Portal ConCORP der Continentale ermöglicht es Unternehmen, viele Verwaltungsschritte in der bKV digital abzuwickeln. Vorgänge wie Neuanmeldungen, Nach- und Abmeldungen der Mitarbeiter kann die Personalabteilung mit wenigen Klicks online erledigen. Dokumente lassen sich unkompliziert abrufen und einsehen. Sogar die Mitarbeiter selbst können auf die digitale Plattform zugreifen und zum Beispiel Angehörige anmelden."Bei der betrieblichen Versorgung legen Firmenkunden großen Wert auf eine moderne, unbürokratische Verwaltung. Für unsere Vermittler wiederum sind die reibungslosen, effizienten Prozesse ein wichtiges Argument im Beratungsgespräch", so Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Krankenversicherung im Continentale Versicherungsverbund.Mitarbeiter profitieren von Gesundheits-ServiceAktuell hat die Gesellschaft ihr Web-Portal für bKV-Kunden um wertvolle Assistanceleistungen ergänzt. Über eine medizinische Hotline können die Arbeitnehmer im Leistungsfall rund um die Uhr kostenlos Hilfe in Anspruch nehmen. Außerdem können sie sich per Videotelefonie online beraten lassen. Ein weiterer Pluspunkt, auch für den Arbeitgeber, ist die Vermittlung von Facharztterminen: Dieser Service erhöht die Chance, dass der Mitarbeiter schneller gesund wird und damit auch wieder früher einsatzfähig ist.Hochwertige Gesundheitsversorgung für die BelegschaftDas bKV-Konzept der Continentale überzeugt auch durch sein Leistungsspektrum. Bereits mit dem innovativen Budgettarif ConCEPT Choose können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter sowie deren Familienangehörige breit und flexibel absichern. Zwei zusätzliche Produktlinien machen das bKV-Angebot der Continentale jetzt noch attraktiver.Tariflinie ConCEPT Save: Privatpatient im KrankenhausDie neuen stationären Ergänzungsversicherungen der Tariflinie ConCEPT Save bieten den Mitarbeitern unter anderem eine privatärztliche Behandlung und freie Krankenhauswahl. Zur Auswahl stehen drei Tarife: Save More, Save und Save U. Je nach Tarif genießen die Arbeitnehmer die Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer, bei Save More auf Wunsch sogar im Familienzimmer. Überdies werden zum Beispiel die Kosten für notwendige Krankentransporte bis zu 250 Euro erstattet.Tariflinie ConCEPT Smile: Starke ZahnleistungenZahnärztliche Leistungen lassen sich ab sofort über die Zahn-Budgettarife ConCEPT Smile More und Smile umfassend betrieblich absichern. Der Schutz reicht je nach Tarif von der Zahnbehandlung über den Zahnersatz und die Prophylaxe bis hin zur Kieferorthopädie. Bei dem Tarif Smile More sind zum Beispiel auch besondere schmerz- und angstlindernde Maßnahmen abgesichert.Gesundheitsbudgets und Budget-Retter"Sowohl der Tarif Choose als auch die Tariflinie Smile sind leicht verständliche Budgetlösungen", betont Dr. Hofmeier. Sprich, der Arbeitgeber stellt jedem seiner Mitarbeiter ein Gesundheitsbudget zur Verfügung. Jeder Mitarbeiter bestimmt dann für sich, welche angebotenen Leistungen er im Rahmen dieses Budgets nutzen möchte.Genauso wie bei ConCEPT Choose gibt es bei der Tariflinie ConCEPT Smile den Budget-Retter - eine Innovation im bKV-Markt: Nimmt der Arbeitnehmer in einem Jahr keine Leistungen in Anspruch, kann er jeweils zehn Prozent seines Grundbudgets über fünf Jahre ansparen.Was ebenfalls für die hochwertigen bKV-Tarife spricht: Den zusätzlichen Schutz erhalten die Versicherten ohne Gesundheitsprüfung und Wartezeiten. Zudem können sie die ergänzende Gesundheitsversorgung bei Ausscheiden aus dem Unternehmen oder im Ruhestand privat weiterführen. Ob die Mitarbeiter oder ihre Angehörigen gesetzlich oder privat krankenversichert sind, ist bei allen Tarifen unerheblich.Mehr zu ConCEPT gibt es unter www.continentale.de/betriebliche-krankenversicherung. Vermittler finden für Sie speziell aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/bkv-concept.Über die Continentale Krankenversicherung a.G.Die Continentale Krankenversicherung a.G. ist die Muttergesellschaft des Continentale Versicherungsverbundes. Sie ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Dank dieser Rechtsform ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen und in ihren Entscheidungen unabhängig von Aktionärsinteressen.Anhänger der Naturheilkunde gründeten die Gesellschaft 1926. Sitz des Unternehmens ist in Dortmund.Heute betreut die Continentale Krankenversicherung a.G. die Verträge von rund 1,3 Millionen versicherten Personen und erzielt Beitragseinnahmen von rund 1,8 Milliarden Euro. Damit gehört sie zu den zehn größten privaten Krankenversicherern Deutschlands. Ihr Kerngeschäft ist die Vollversicherung. In der Zusatzversicherung bietet sie ein breites Produktspektrum in allen wesentlichen Leistungsbereichen. 