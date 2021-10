Mit dem Eigentümerwechsel will der Photovoltaik-Hersteller seine Expansionspläne schneller vorantreiben. Seit 2015 gehörte REC zum chinesischen Unternehmen Bluestar, von dem Reliance New Energy Solar nun 100 Prozent der Anteile übernimmt.REC präsentiert sich gern als große europäische Photovoltaik-Marke. Dies ist auch nicht ganz falsch, so wurde das Unternehmen 1996 in der norwegischen Hauptstadt Oslo gegründet. Doch die schweren Jahre für die europäische Solarindustrie gingen auch nicht spurlos an REC vorbei. So übernahm das chinesische Unternehmen Bluestar Elkem 2015 den norwegischen Photovoltaik-Hersteller, ...

