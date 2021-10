Der General Manager Western Europe bei Universal Robots (UR) wird sich in der kommenden Amtsperiode bis 2024 dafür einsetzen, das Thema Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) weiter zu forcieren. Andrea Alboni rückt dabei besonders die Entlastung von qualifizierten Mitarbeitenden und die damit verbundenen Chancen für Unternehmen in den Mittelpunkt. "Roboter übernehmen in den Fertigungen - häufig Hand in Hand mit dem Menschen - monotone und anstrengende Tätigkeiten und schaffen damit Raum für unternehmerische ...

