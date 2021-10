Der Smartphone-Hersteller Oppo hat seine Neuerungen für das große Update auf Android 12 vorgestellt: ColorOS 12 orientiere sich an Googles OS-Version, biete aber zusätzliche Funktionen. Zudem nennt der Hersteller die ersten Geräte, die das Update erhalten sollen. Google hat Android 12 in der vergangenen Woche offiziell freigegeben. Seitdem melden sich erste Smartphone-Hersteller zu Wort und verraten, was ihre angepassten Versionen an Neuerungen erhalten und welche Modelle das aktualisierte OS bekommen werden. Nachdem Oppo-Tochter Oneplus schon letzte Woche erste Details zu OxygenOS 12 verriet, zeigt nun Oppo selbst, was mit ColorOS 12 auf die Geräte des ...

