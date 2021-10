Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Rumänien führt in der EU bislang in puncto wirtschaftliche Dynamik in der Corona-Krise: Bereits am Ende des ersten Halbjahres 2021 lag das BIP-Niveau ca. 2% oberhalb des Vorkrisenniveaus, so die Analysten der DekaBank.Doch aktuell würden sich auch negative Rekorde abzeichnen. Zum einen die Pandemie-Entwicklung: Mit einer Impfquote von ca. 28% sei Rumänien zusammen mit Bulgarien das Schlusslicht in der EU, und die derzeitige COVID-19-Welle sei deutlich stärker als die bisherigen und führe bereits jetzt zur Überlastung des unterfinanzierten Gesundheitssystems. Auch wenn ein harter Lockdown unerwünscht sein dürfte, berge der massive Anstieg der Neuinfektionen Risiken für die Konjunktur. Zum anderen blicke Rumänien auf politisch sehr turbulente Jahre zurück und befinde sich nach dem Zerfall der reformorientierten Mitte-Rechts-Koalition unter der Führung der PNL nun wieder in einer Regierungskrise. ...

