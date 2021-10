In Iserlohn hat der Aufbau von Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge im Rahmen des Projekts NOX-Block begonnen. 100 Ladepunkte werden in Iserlohn bis Anfang 2022 aufgebaut, von denen kürzlich die ersten in Betrieb genommen wurden. Bei diesem Verbundprojekt arbeiten wie berichtet die Städte Dortmund, Schwerte und Iserlohn zusammen. In Dortmund hat der Aufbau bereits im Juli begonnen. Anders als in Dortmund ...

