Als wir im Juli über die Puma-Aktie (696960) berichteten, stand das Papier bei rund 100 Euro. Inzwischen sind rund 3 Monate vergangen. Der Wert kletterte dabei in der Spitze bis an die 110-Euro-Marke, ehe der nervöse Gesamtmarkt den Titel unter Druck brachte und nachfolgend Gewinnmitnahmen einsetzen. So rutschte die Aktie knapp unter die 100er-Marke. Dies sehen wir als günstige Einstiegsgelegenheit an ...

