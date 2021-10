Olpe (ots) -Kälte und Frost können Außenarmaturen stark beschädigen, wenn sie nicht rechtzeitig vor Winterbeginn abgesperrt und entleert werden. Im schlimmsten Fall können Leitungen platzen. Passieren kann das auch mit dem Zapfhahn in der Garage. Die Folgen erkennen Hausbesitzer oft erst, wenn Tauwetter einsetzt: Schlagartig werden Mauerwerk, Dämmung und Fassade nass. Bleibt der Wasserschaden auf längere Zeit unentdeckt, muss eine kostenintensive Sanierung folgen.Kein Gartenfreund möchte jedoch auf eine Außenarmatur verzichten. Sicher vor Frostschäden geschützt sind Bauherren und Hausbesitzer mit der hochwertigen Außenwandarmatur POLAR II. Die clevere Entwicklung des Armaturenspezialisten Schell besteht aus Ganzmetall und ist mit raffinierter Technik bestückt, die dafür sorgt, dass Wasser nicht gefrieren kann. Sobald jemand die Außenarmatur schließt, öffnet sich das innenliegende Belüftungsventil und entleert die gesamte Armatur automatisch. Das Wasser kann vollständig entweichen, während Luft nachströmt. Diese Funktion erfolgt ganzjährig nach jeder Wasserentnahme.Laub, Staub oder Pollenflug können POLAR II nichts anhaben und beeinträchtigen das vollständige Leerlaufen nicht. Praktisch: Auch im tiefsten Winter können Hausbewohner Wasser entnehmen, beispielsweise zum Reinigen von Gegenständen im Freien. Oder auch zum Gießen, denn in Winterwochen ohne Niederschlag können empfindliche Sträucher wie Rhododendron verdursten.Als Qualitätsarmatur "Made in Germany" bietet Schell POLAR II Sicherheit vor Korrosion. Dafür sorgen die matt verchromte Oberfläche der Wanddurchführung und eine Schutzummantelung, die den Kontakt zum Mauerwerk verhindert. Die frostsichere Schell Armatur gibt es als Installationsbausatz für den Neubau oder als einbaufertige Variante für die Nachrüstung an einer bestehenden Außenwand mit einer Mauerstärke von mindestens 20 bis maximal 50 Zentimetern.Mit dem ergonomischen "Comfort"-Bediengriff lässt sich die frostsichere Schell Außenarmatur besonders angenehm und leichtgängig bedienen. Zum Umfang gehört auch ein Steckschlüsseloberteil, das alternativ zum Einsatz kommt. Ein abschließbarer "Secur"-Griff, der vor Manipulation und Wasserklau schützt, ist als Zubehör erhältlich. Weitere Informationen gibt es bei einem Fachhandwerker vor Ort oder im Internet unter www.schell.eu.Pressekontakt:SCHELL GmbH & Co. KGSarah Schröder02761 - 8920sarah.schroeder@schell.euOriginal-Content von: SCHELL GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153464/5043038