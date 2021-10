… für den Absatz dieses Flugzeug-Marktsegments in den kommenden 10 Jahren. Der Zulieferer hat ermittelt: 7.400 neue Privatjets im Wert von 238 Mrd. $ werden im Zeitraum von 2022 bis 2031 ausgeliefert. Gegenüber der Prognose vor einem Jahr ist das eine Zunahme um 1 %. Die während der Pandemie gesunkene Nachfrage in diesem Segment der Flugzeugindustrie hat sich demnach weiter erholt. Was sich auch in der Aktivitätsprognose für 2022 zeigt: 65 % der befragten Betreiber von Business Jets gehen davon aus, dass ihre Flugzeuge im nächsten Jahr stärker als im aktuellen eingesetzt werden.



Der US-Konzern HONEYWELL INTERNATIONAL ist als Zulieferer der Flugzeugindustrie tätig. Er veröffentlicht jährlich den Global Business Aviation Outlook, nun in 30. Auflage vorliegend.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



