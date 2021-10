Linz (www.anleihencheck.de) - Der US-Arbeitsmarktbericht sorgte letzte Woche für Enttäuschung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Während Wirtschaftsexperten 500.000 neue Stellen erwartet hätten, seien tatsächlich nur 194.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft geschaffen worden. Obwohl sich der Stellenaufbau in Grenzen halte, sei die Arbeitslosenquote im September von zuvor 5,2 auf 4,8 Prozent gesunken. Eine nachhaltige Erholung am US-Arbeitsmarkt sei Voraussetzung für eine erste Zinsanhebung und erste Taperingschritte (Reduktion der Anleihekäufe). ...

