FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Südkorea ruhte der Handel wegen eines Ersatzfeiertagstags für den "Tag des koreanischen Alphabets" (9. Oktober). In den USA findet wegen des "Columbus Day" kein Anleihehandel statt.

AKTIENMÄRKTE (12.48 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.359,50 -0,5% +17,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.696,25 -0,8% +14,3% Euro-Stoxx-50 4.049,49 -0,6% +14,0% Stoxx-50 3.530,54 -0,3% +13,6% DAX 15.128,21 -0,5% +10,3% FTSE 7.104,33 +0,1% +9,8% CAC 6.531,88 -0,4% +17,7% Nikkei-225 28.498,20 +1,6% +3,8% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 168,59 -0,63

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,68 79,35 +2,9% 2,33 +70,7% Brent/ICE 84,27 82,39 +2,3% 1,88 +66,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.754,29 1.757,28 -0,2% -2,99 -7,6% Silber (Spot) 22,53 22,67 -0,7% -0,15 -14,7% Platin (Spot) 1.033,00 1.027,00 +0,6% +6,00 -3,5% Kupfer-Future 4,35 4,28 +1,6% +0,07 +23,3%

Die Ölpreise setzen ihre Aufwärtstendenz fort. Das begrenzte Angebot und die anhaltend robuste Nachfrage dürften die Preise weiterhin antreiben, heißt es von NAB. Auch die Entscheidung der Opec+, an ihrem bisherigen Erhöhungstempo festzuhalten, dürfte die Preise weiter steigen lassen. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent kletterte um 1,7 Prozent auf 83,82 Dollar.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Abgaben wird die Wall Street am Montag zum Start erwartet. Teilnehmer rechnen mit einem abwartenden Geschäft, weil in dieser Woche die Berichtsaison zum dritten Quartal beginnen wird. Unter den Banken werden ab Mittwoch unter anderem JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup und Goldman Sachs über den Geschäftsverlauf berichten, daneben Walgreens Boots Alliance oder Alcoa.

Die Anleger werden darauf achten, wie sich die durch Unterbrechungen in der Lieferkette, Arbeitskräftemangel und steigende Energiepreise verursachte Inflation auf die Zahlen der Unternehmen ausgewirkt hat. Skeptiker befürchten, dass höhere Kosten für Produkte und Energie die Nachfrage einschränken könnten, während zugleich der Winter zu einem Wiederanstieg von Covid-19-Infektionen und Krankenhausaufenthalten führen könnte.

Am Montag stehen noch keine größeren Unternehmensberichte an. Am Freitag hatte der Markt volatil auf uneinheitliche Arbeitsmarktdaten reagiert. Während die Zahl der neugeschaffenen Stellen weit unter der Erwartung lag, fiel die Arbeitlosenquote überraschend auf ein Jahrestief.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Die Nachrichtenlage ist dünn. "Inflation" ist weiter das beherrschende Thema, denn der Markt wartet mit Spannung auf die US-Verbraucherpreise (CPI) zur Wochenmitte. Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht dürfte die Fed nicht daran hindern, auf der kommenden Sitzung am 3. November den Ausstieg aus der nach wie vor sehr expansiven Geldpolitik weiter voranzutreiben. Im Rohstoffsektor (+2,7%) und bei den Öl- und Gaswerten (+1,3%) geht es weiter ungebremst nach oben. Hier treibt die Befürchtung steigender Inflation über die Energiepreise. Auch Deutsche Bank legen 1,5 Prozent zu wegen der Aussicht auf steigende Zinsen im Zuge der höheren Inflation. Der Bankensektor in Europa liegt 0,7 Prozent im Plus. Bayer-Aktien legen 1,8 Prozent zu dank Presseberichten, man erwäge den Verkauf der Sparte Environmental Science Professional. Morphosys springen um 2,4 Prozent, nachdem Lizenzpartner Roche von der US-Gesundheitsbehörde FDA den Status Therapiedurchbruch für das Mittel Gantenerumab bei Alzheimer-Erkrankung erhalten hat. Asos brechen in London um 13,3 Prozent ein. Der Online-Modehändler hat aufgrund von Lieferkettenproblemen und der Inflation vor Gewinneinbußen im Geschäftsjahr 2022 gewarnt. Der Kurs des Wettbewerbers Boohoo gibt um 1,7 Prozent nach. Zalando verlieren 2,9 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:00 Uhr Fr, 18:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1563 -0,1% 1,1576 1,1568 -5,3% EUR/JPY 130,64 +0,6% 130,47 129,74 +3,6% EUR/CHF 1,0719 -0,1% 1,0740 1,0726 -0,9% EUR/GBP 0,8489 -0,1% 0,8476 0,8490 -5,0% USD/JPY 112,98 +0,7% 112,73 112,15 +9,4% GBP/USD 1,3623 +0,0% 1,3657 1,3624 -0,3% USD/CNH (Offshore) 6,4506 +0,1% 6,4368 6,4474 -0,8% Bitcoin BTC/USD 56.394,25 +2,8% 56.609,26 54.136,26 +94,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überweigend fester - Die jüngste Erholung an den Börsen in Ostasien und Australien hat sich zu Beginn der neuen Handelswoche fortgesetzt. Lediglich in Sydney gab es negative Vorzeichen. Den deutlichsten Aufschlag markierte der Hang-Seng-Index in Hongkong, der im späten Handel 1,8 Prozent im Plus lag. Händler verwiesen auf die Gespräche zwischen den USA und China, um die angespannten Wirtschaftsbeziehungen wieder zu normalisieren. Der Schanghai-Composite schloss nach zwischenzeitlichen leichten Gewinnen unverändert. Chinas Präsident Xi Jinping hatte seine Forderung nach einer "friedlichen" Wiedervereinigung mit Taiwan am Wochenende bekräftigt. Doch trotz der jüngsten militärischer Drohgebärden aus Peking hat sich Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen unbeugsam gegeben. Gegen den Trend ging es in Sydney für den S&P/ASX 200 um 0,3 Prozent nach unten. Hier drückten Abgaben im Technologie- und Gesundheitssektor auf das Sentiment, hieß es. Der Nikkei-225 in Tokio erholte sich von anfänglichen Verlusten und legte um 1,6 Prozent zu. Hier hatte der schwache US-Arbeitsmarktbericht zunächst für Abgaben gesorgt, so Teilnehmer. Mit dem Anstieg des Dollar gegenüber dem Yen auf das höchste Niveau seit Dezember 2018 seien vor allem die Export-Werte gesucht gewesen, hieß es. Die Lenovo-Aktie brach um 13,9 Prozent ein. Der chinesische Computerhersteller hat seinen Antrag auf eine Notierung an der Börse in Schanghai mit Verweis auf die Marktbedingungen zurückgezogen.

CREDIT

Wenig Bewegung gibt es am Montag am europäischen Kreditmarkt. Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen weiten sich leicht aus wegen breiter Geld-Brief-Spannen. Die Aktivität dürfte den ganzen Tag über verhalten bleiben, da der taktgebende US-Anleihemarkt am Nachmittag wegen des Columbus-Feiertages geschlossen ist, heißt es von den Strategen der Unicredit.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ADLER/LEG

Die Immobiliengesellschaft Adler Group verkauft rund 15.350 Wohneinheiten und 185 Gewerbeeinheiten für ca. 1,5 Milliarden Euro an den Konkurrenten LEG. Die Immobilienbewertung liegt über dem zum 30. Juni ausgewiesenen Buchwert des Portfolios. Den erwarteten Netto-Mittelzufluss aus der Transaktion, unter anderem nach Rückzahlung von besicherten Darlehen, bezifferte Adler auf ca. 800 Millionen Euro.

AUTOSTORE

Die im Zuge des Börsengangs der schwedischen Autostore Holdings angebotenen Aktien sind überzeichnet. Das teilte der Anbieter von Roboter- und Softwaretechnologie für die Lagerautomatisierung jetzt mit, der seine Anteile an der Börse in Oslo notieren will. Autostore will mit 100 Millionen neuen Aktien mindestens 2,7 Milliarden norwegische Kronen (270 Millionen Euro) erlösen. Am vergangenen Freitag war für das Angebot eine indikative Preisspanne von je 27 bis 31 Kronen genannt worden.

COVESTRO

Der Aufsichtsrat der Covestro AG hat den Vertrag mit Vorständin Sucheta Govil vorzeitig um drei Jahre bis Ende Juli 2025 verlängert. Govil ist seit August 2019 als Chief Commercial Officer (CCO) beim Leverkusener Chemie-Konzern Covestro tätig und für die Hauptsegmente Performance Materials und Solutions & Specialties verantwortlich. Ihr bisheriger Vertrag wäre Ende Juli 2022 ausgelaufen.

DÜRR

Dürr soll dem Porsche-Batterie-Joint-Venture Cellforce Ausrüstung zur Beschichtung von Elektroden für Hochleistungs-Batteriezellen für eine geplante Batteriefabrik liefern. Der Auftrag habe einen Wert im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte der Anlagenbauer mit. Das Equipment werde ab 2022 zunächst bei der Prototypenentwicklung für Hochleistungszellen genutzt und ab 2024 in der Serienfertigung eingesetzt. Zum Einsatz kommt ein Verfahren für die gleichzeitige Beschichtung beider Elektrodenseiten. Damit lasse sich Effizienz und Qualität steigern. Dürr sei einer der wenigen Anbieter dieser Technologie, heißt es in der Mitteilung weiter.

MORPHOSYS

Der Biotechkonzern Morphosys meldet einen Erfolg für den von ihm entwickelten monoklonalen Antikörper Gantenerumab. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat Gantenerumab für die Behandlung von Menschen mit Alzheimer-Erkrankung den Status Therapiedurchbruch (Breakthrough Therapy Designation) erteilt. Damit wird das laufende Zulassungsverfahren beschleunigt.

UNIPER

Für den deutschen Energiekonzern Uniper baut der Flüssiggas-Terminalbetreiber Gate im Hafen von Rotterdam seine Importkapazitäten weiter aus. Investiert werde in eine weitere Kapazitätserweiterung von jährlich 1,0 Milliarden Kubikmeter im Rahmen der Zusammenarbeit mit Uniper. Ab Oktober 2024 solle die zusätzliche Ausspeisekapazität zur Verfügung stehen.

ZALANDO

Der Onlineversandhändler Zalando startet gemeinsam mit dem Londoner Startup Save Your Wardrobe einen Reparaturservice für Kleidungsstücke in Berlin. Seit Montag können Kundinnen und Kunden über das Logistiknetzwerk von Zalando beschädigte Kleidungsstücke an regionale Reinigungsbetriebe, Schuster oder Änderungsschneidereien abgeben. So sei es beispielsweise möglich, "einen abgenutzten Schuhabsatz zu erneuern, eine Vintage-Tasche zu reparieren oder eine Hose zu kürzen", erklärte Zalando.

EDF

Pod Point, ein britischer Anbieter von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, erwägt einen Börsengang in London. Das Unternehmen mit Sitz in der britischen Hauptstadt, das mehrheitlich dem französischen Stromriesen EDF gehört, kündigte für den Fall einer positiven Entscheidung den Verkauf von alten und neuen Aktien sowie einen Streubesitz von mindestens 25 Prozent an. EDF dürfte überdies die Mehrheit von Pod Point behalten.

EMERSON/ASPENTECH

Der US-Mischkonzern Emerson Electric will angesichts der wachsenden Nachfrage nach Industrietechnologie zwei seiner Industriesoftwaregeschäfte mit der Aspen Technology Inc fusionieren. Die rund 11 Milliarden US-Dollar schwere Transaktion in bar und Aktien würde Aspentech mit rund 160 Dollar pro Aktie bewerten, wie Unternehmensvertreter sagten. Die Aspentech-Aktionäre sollen für jede Aktie 87 Dollar in bar und 0,42 Aktien des fusionierten Unternehmens erhalten.

