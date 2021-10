Der kanadische Spezialist für Bezahllösungen erweitert die Möglichkeiten seiner US-Kunden in Sachen Bargeldauszahlung. In Kooperation mit VISA werden bei den Businesskunden schnelle Auszahlungen über den Dienst VISA Direct möglich.



Mit Lösungen von NUVEI lassen sich am Point of Sale mehr als 480 z.T. regionale Bezahlmethoden mühelos integrieren, die Systeme können auf mehr als 150 verschiedene Währungen eingestellt werden. Weiteres Argument für die Nutzung von NUVEI-Systemen sind die Möglichkeiten der Businessdaten-Analyse.



Seit dem 6. Oktober ist NUVEI CORPORATION (gegründet 2003) auch Nasdaq-gelistet.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de