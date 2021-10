DGAP-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Wachstum Assets YTD um 3,0 Mrd. Euro auf 20,1 Mrd. Euro, im Vorjahresvergleich +4,2 Mrd. Euro (+26 %)



Hamburg, 11. Oktober 2021 - Per Ultimo September 2021 konnte die Netfonds AG einen neuen Höchststand der administrierten Assets erreichen und erstmals die Marke von 20 Mrd. Euro überschreiten. So legten im dritten Quartal, trotz des Fokus auf die Einführung der neuen digitalen Technologieplattform finfire, die Assets im Depotgeschäft um 0,7 Mrd. Euro auf insgesamt 14,5 Mrd. Euro zu. Überproportionales Wachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichnete weiterhin der Bereich Vermögensverwaltung und Portfoliomanagement auf nunmehr 2,3 Mrd. Euro AuM (+47 % seit Jahresbeginn). Ebenso konnte der Bereich Fonds-Advisory ausgebaut werden. Mit einem Wachstum von 1,0 Mrd. Euro auf rund 5,6 Mrd. Euro in 75 Fonds ist der Bereich seit Anfang des Jahres um ca. 22 % gewachsen. In Summe administrierten die Unternehmen der Netfonds Gruppe zum Ende des 3. Quartals Assets in Höhe von 20,1 Mrd. Euro (+26 %).



Für die letzten Monate des Jahres 2021 sind die Erwartungen weiterhin positiv. Bereits Anfang Oktober konnte der Bereich Fonds-Advisory einen weiteren deutlichen Wachstumsschritt vermelden. Unter anderem konnte der Aktienfonds "Haas invest4 innovation" des Future Fundstars Gewinners Philipp Haas gemeinsam initiiert werden. Deutliches Wachstum erwartet die Netfonds Gruppe auch zukünftig im Segment Regulatorik mit den Bereichen Haftungsdach, Fonds-Advisory und Fondsmanagement sowie im Versicherungsbereich durch die nun verstärkte Umsetzung des Belegschafts-Geschäfts. Hier erfolgten im abgelaufenen Quartal die ersten ca. 5.000 Beratungen, eine hohe fünfstellige Anzahl von Mitarbeitern hat bereits einen Beratungswunsch angemeldet. In Abhängigkeit von den Covid-Einschränkungen wird eine zügige Verstetigung der Beratungsintensität in den kommenden Quartalen erwartet.



Weitere Informationen zur Netfonds Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.netfonds.de.



Über die Netfonds Gruppe



Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.





