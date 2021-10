Tesla hat das Rennen um das Roboterauto eröffnet. Der Tag an dem wir schlafend im Auto liegen, während die Künstliche Intelligenz das Fahren übernimmt, rückt näher. Elon Musk will dies ohne Lidar-Sensoren und hochauflösende Karten lösen. Doch das Gros der Industrie nimmt keine Abkürzung. Die Mapping-Firma Here, die 2015 von Daimler und VW für 2,6 Milliarden Euro gekauft wurde, sagt: "Ein autonomes Auto ohne hochauflösende Karten ist wie ein Fahrzeug ohne Airbags und Sitzgurte: Es fährt, aber es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...