Baden-Baden (ots) -Dreharbeiten zum Debütfilm "Die feine Linie"Tuna Kaptan inszeniert seinen ersten Spielfilm / Peter Schneider und Angjela Prenci in den HauptrollenDie schicksalhafte Verstrickung zweier Menschen aus sehr unterschiedlichen Lebenssphären steht im Mittelpunkt des Debütfilms von Tuna Kaptan, dem das Drehbuch von Fenja Hantke zugrundeliegt. Ihr erster Spielfilm wird von der Wood Water Films produziert, in Koproduktion mit SWR, Arte und BR, gefördert von der MFG Baden-Württemberg und dem DFFF. Gedreht wird bis Mitte November im Raum Mannheim sowie in Italien (Bari) und Albanien (Durrës, Memaliaj, Vasjar).Zum InhaltIn "Die feine Linie" geht es um den ehrgeizigen Bauleiter Lutz, der unter hohem Druck steht und die Leiche eines verunglückten Schwarzarbeiters einfach verschwinden lässt. Und es geht um Irsa, die dreizehnjährige Tochter des Arbeiters, die ihren Vater sucht. Lutz beginnt, sich um Irsa zu kümmern, die nicht müde wird, ihren verschwundenen Vater zu suchen ...Das TeamIn weiteren Rollen stehen Michael Kranz, Beat Marti, Janina Elkin, Heinrich Horwitz, Kasem Hoxha, Yllka Mujo, Viktor Çaro, Xhejni Fama und Anna Schindler vor der Kamera von Ben Bernhard. Produziert wird "Die feine Linie" von Karoline Henkel, Arto Sebastian, Jasper Mielke, Producerin ist Julia Franke. Schnitt: Beatrice Babin, Szenenbild: Uli Friedrichs, Kostümbild: Gudrun Leyendecker. Die Redaktion liegt bei Jan Berning (SWR/Debüt im Dritten), Daniela Muck (Arte) und Claudia Gladziejewski (BR).