Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat sich zuletzt mit Blick auf mögliche Inflationsrisiken etwas besorgter gezeigt, was zu einem Anstieg der US-Renditen geführt hat, so die Analysten der DekaBank.Diesem Trend zu steigenden Renditen hätten sich EM (Emerging Markets)-Anleihen nicht entziehen können und die Kursverluste hätten dazu geführt, dass die bislang in diesem Jahr erzielten Gewinne hätten abgegeben werden müssen und die Märkte ins Minus gerutscht seien. Die Analysten der DekaBank würden für die kommenden Monate einen weiteren Anstieg der US-Renditen erwarten, der bei Hartwährungsanleihen zu moderat steigenden Spreads führen dürfte. ...

