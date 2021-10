Die RWE-Aktie kommt weiter nicht richtig in Fahrt. Mit den Verlusten am Montag nähern sich die Papiere des Versorgers vielmehr wieder der wichtigen 30-Euro-Marke, welche die untere Begrenzung des Seitwärtskorridors der vergangenen Monate darstellt. Derweil hat sich Konzernchef Markus Krebber erneut zur Zukunft der Energiebranche geäußert.Krebber rechnet für die Endverbraucher damit, "dass Strom und Gas in den nächsten Jahren teurer werden". Wie stark der Anstieg ausfallen werde, lasse sich heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...