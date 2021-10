Gelnhausen (ots) -Im Buch "Das Powerfrauen Prinzip: Werde zur besten Version deines Selbst" beschreibt die Autorin Katja Garcia wie man neue Wege gehen kann, wenn man sich ausgelaugt, ziellos und auf der Suche nach Neuem ist. Katja Garcia macht in ihrem Buch deutlich, wie man sich neu entdecken und seine eigenen Stärken hervorheben kann.Die Autorin beschreibt dabei die 7 Powerfrauen-Prinzipien und macht ihren Leserinnen Mut, neue Wege auszuprobieren und nimmt die Leserinnen dabei an die Hand und führt sie zu den einzelnen Schritten."Jeder Tag ist wie ein Neubeginn, der uns die Möglichkeit gibt, das Gestern loszulassen und uns neu zu erfinden. Wir sind täglich als Schöpfer unserer eigenen Lebens tätig.Suche in jeder Beziehung die Entwicklungschancen. Manchmal sind sie verborgen und dennoch vorhanden." Katja GaciaZum Buch: Das Powerfrauen Prinzip: Werde zur besten Version deines Selbst von Katja Garcia, 208 Seiten, 15,90 Euro, ISBN: 9783752654264Zur Autorin: Katja Garcia, geboren 1975 in der Schweiz, Zürich. Mutter von fünf Kindern, Coach und Naturheilpraktikerin.Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf der Seite https://www.powerinyourself.com/new-book finden Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5043368