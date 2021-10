Paris (www.fondscheck.de) - Edmond de Rothschild Asset Management hat für BRIDGE V, den aktuellen Jahrgang seiner Infrastructure-Debt-Plattform, schon jetzt so viel Kapital eingeworben wie für das Vorgängerportfolio, so Edmond de Rothschild Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...