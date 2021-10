Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die großen US-Indizes haben sich mit Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Der Dow Jones schloss nahezu unverändert mit einem Mini-Minus von 0,03 Prozent. Der Nasdaq gab 0,5 Prozent ab. Der S&P 500 verlor 0,2 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Bitcoin, Microstrategy, Coinbase, ExxonMobil, Baidu, Trip.com, JD.com, Robinhood, Merck & Co, BioNTech und Livent. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.