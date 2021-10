DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 12. Oktober (vorläufige Fassung)

=== 06:30 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate, Vernier *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf *** 08:00 DE/Großhandelspreise September 08:00 DE/Destatis, Insolvenzen Juli *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September Arbeitslosengeldbezieher zuvor: -58.600 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,4% zuvor: 4,6% *** 09:00 DE/SPD, Grüne und FDP, Sondierungsgespräche, Berlin 09:00 EU/Informelle Tagung der Gesundheitsminister (Videokonferenz) 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), mündliche Verhandlung in Sachen "Anhebung der absoluten Obergrenze der Parteienfinanzierung" und Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens (bis 13.10.), Karlsruhe *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober PROGNOSE: +24,0 Punkte zuvor: +26,5 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +28,0 Punkte zuvor: +31,9 Punkte *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR *** 12:00 US/Institute of International Finance (IIF), Fortsetzung virtuelle Jahrestagung (bis 15.10.), u.a. mit EZB-Bankenaufsichtschef Enria (13:00), EZB-Ratsmitglied Knot (13:30) und Fed-Vize-Chairman Clarida (17:15) 12:00 FR/OECD, Frühindikator September *** 15:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK (virtuell) zum World Economic Outlook (WEO) *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:30 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK (virtuell) zum Global Financial Stability Report (GFSR) *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Umsatz 3Q (18:00 Webcast), Paris - IT/G20, ao Gipfel (virtuell) zu Afghanistan - UA/Gipfeltreffen EU-Ukraine, Kiew ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angaben

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2021 08:49 ET (12:49 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.