Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die drei in den USA forschenden Ökonomen David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens.Stockholm - Der diesjährige Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht dieses Jahr gleich an drei Forscher. Die drei Arbeitsmarktexperten David Card, Joshua D. Angrist und Guido W. Imbens wurden ausgezeichnet, wie die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm am Montag bekanntgab. Der Kanadier David Card von der University of California in Berkeley werde «für seine...

