Das deutsch-kanadische Unternehmen Rock Tech will ab 2024 24.000 Tonnen Lithium pro Jahr und damit genug für den Bau von 500.000 Elektroautos verarbeiten - in 60 Kilometern Entfernung zur Tesla-Gigafactory. Brandenburg mausert sich zum Elektro-Standort. Schon im Frühjahr soll der erste Spatenstich für die größte Lithium-Fabrik Europas in dem ostdeutschen Bundesland erfolgen. Ab 2024 soll dort Lithium in einer Größenordnung von rund 24.000 Tonnen verarbeitet werden. Damit könnten Batterien für eine halbe Million Elektroautos entstehen, was die deutsche Stromer-Industrie insgesamt unabhängiger von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...