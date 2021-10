Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Nel. Die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten starten verhalten in die neue Handelswoche. Damit setzt sich der Abwärtstrend fort und der Titel notiert nun wieder an einer wichtigen Unterstützung bei 12,45 Norwegischen Kronen. In der vergangenen Handelswoche wurde dieses Level kurzzeitig unterschritten, dann prallte der Kurs aber bei der 12-NOK-Marke nach oben ab. Positiv ist, dass sich der Abwärtsdruck zuletzt verringert hat und sich damit auch die Verkaufsdynamik verlangsamt hat. Bei den Verkäufen steht TUI im Fokus. Der weltgrößte Touristikkonzern leidet weiterhin unter der coronabedingten Einschränkungen im weltweiten Reiseverkehr. Doch TUI will 2022 wieder profitabel werden. Zur Sicherung der Kapitalbasis hat nun die Ausgabe neuer Aktien angekündigt.