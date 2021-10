Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BioNTech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 433 US-Dollar belassen. Dies schrieb Analyst Chris Shibutani in einer am Montag vorliegenden Studie vor Beratungen des FDA-Expertengremiums zu den Corona-Impfstoffboostern von Moderna und Johnson & Johnson. Shibutani sieht in den Papieren von Biontech aktuell eingepreist, dass 45 Prozent der geimpften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...