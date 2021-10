(shareribs.com) London 11.10.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Montag weiter nach oben. Die Marktteilnehmer sehen eine fortwährende Knappheit, bedingt durch die steigende Nachfrage. WTI-Rohöl notiert deutlich über der Marke von 80 USD. Die Aufwärtsbewegung an den Ölmärkten geht auch in der neuen Handelswoche unvermindert weiter. Die Verengung des Marktes durch eine stark steigende Nachfrage verstärkt ...

