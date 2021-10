Am Schweizer Aktienmarkt haben sich zu Wochenbeginn die Aktivitäten und Kursbewegungen in Grenzen gehalten.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben sich zu Wochenbeginn die Aktivitäten und Kursbewegungen in Grenzen gehalten. Angesichts der Inflations- und Stagflationssorgen vor dem Beginn in die Berichtsaison zum dritten Quartal hielten sich die Anleger laut Händlern zurück. Sie fürchteten, dass die Firmenergebnisse zum Teil bereits von den steigenden Rohstoffkosten beeinträchtigt sind.

