Viele Unternehmen und Haushalte spüren aktuell schmerzhaft den extrem gestiegenen Gaspreis, welcher inzwischen ungeahnte Höhen erreicht hat.Während im August 2020 noch durchschnittlich 4,80 Euro für eine Megawattstunde im Großhandel gezahlt wurde, so kostet diese am aktuellen Terminmarkt rund 44 Euro. Für eine kurzfristige Beschaffung werden teils bis zu 75 Euro verlangt!Was treibt aktuell den Gaspreis?Die wirtschaftliche Lage in China und anderen Wirtschaftszonen Asiens konnte sich im Jahresverlauf spürbar erholen und ...

