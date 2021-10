Amazon ändert seine Homeoffice-Policy erneut. Jetzt sollen Team-Chefs entscheiden, wer wann ins Büro kommen muss. Amazon überlässt die Entscheidung über die Homeoffice-Regelung den einzelnen Teams. Die jeweiligen Leiter:innen sollen festlegen, an wie vielen Tagen ihre Mitarbeiter:innen ins Büro kommen sollen. "In einem Unternehmen unserer Größe gibt es keine Lösung, die für alle passend ist", erklärte CEO Andy Jassy in einer E-Mail an die Angestellten. Es stehe jetzt eine Experimentier- und Lernphase an...

