Die Regierungen und zuletzt vor allem die sich als Wirtschaftspartei verstehende, große Regierungspartei ÖVP haben stets auf die Bedeutung standortpolitischer Maßnahmen im internationalen Standortwettbewerb verwiesen. Doch was bedeutet es, wenn - wie zuletzt in Österreich - rasch wiederkehrend veritable Regierungskrisen übers Land hereinbrechen? Wirtschaftsforscher warnen in APA-Gesprächen vor Unsicherheit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...