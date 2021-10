12. Oktober 2021, AI/ML Innovations Inc. (CSE: AIML, OTCQB: AIMLF, FWB: 42FB), ein Unternehmen, das bestrebt ist, Technologien der künstlichen Intelligenz bzw. des maschinellen Lernens zu erwerben und weiterzuentwickeln, um dringende gesellschaftliche Bedürfnisse zu erfüllen, freut sich bekannt zu geben, dass sich seine Tochtergesellschaft AI Rx Inc., die sich mehrheitlich im Besitz des Unternehmens befindet, auf die Einführung des Produktportfolios von Tech2Heal auf dem US-Markt vorbereitet. Tech2Heal ist eine Tochtergesellschaft von AIML, die sich minderheitlich im Besitz des Unternehmens befindet und zahlreiche Wellness- und Gesundheitstechnologieprodukte und -dienstleistungen anbietet, die konzipiert wurden, um die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern, indem eine einzigartige Mischung aus eigenen digitalen Aktiva, Live-Fernberatung und einem Zentrum für mentales Wohlbefinden genutzt wird. Das Vorzeigeprodukt von Tech2Heal, Qookka Live, bietet Unternehmen und Krankenversicherungen über eine einheitliche App Präventions- und Unterstützungsdienste für die mentale und emotionale Gesundheit.

Um den US-Markt effektiv zu betreten, haben AIML und AI Rx für einen Zeitraum von zwölf Monaten die Dienste von Oxygen Enterprises Inc. in Anspruch genommen, das mit der Entwicklung einer kohärenten und nachhaltigen Marktdurchdringungsstrategie für AI Rx beauftragt wurde, deren Schwerpunkt auf dem Bereich der digitalen Verhaltensmedizin liegt. Darüber hinaus wird Oxygen Enterprises Folgendes unterstützen: Identifizierung und Vereinfachung von Geschäftserwerbs-/Bündnismöglichkeiten für AIML, die speziell revolutionäre Technologien im Bereich der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens identifizieren, die sich direkt auf den kulturellen Wandel und die Befähigung von Verbrauchern in Zusammenhang mit dem Bereich der mentalen Gesundheit auswirken; Vereinfachung von Einführungen bei wichtigen Akteuren der Branche; Beschaffung und Prüfung von potenziellem Schlüsselmanagement; Bewertung der behördlichen Anforderungen für die Einführung von Produkten/Dienstleistungen nach Region sowie vieles mehr.

Als Vergütung für die oben genannten Dienstleistungen hat sich AIML bereit erklärt, 80.000 CAD (für die Laufzeit von zwölf Monaten) zu bezahlen sowie 100.000 Aktien von AIML (die einer Haltefrist unterliegen) bzw. 100.000 Aktienoptionen von AIML zu einem Ausübungspreis von 0,80 $ pro Aktie und einer zweijährigen Laufzeit gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens auszugeben.

Über AI/ML Innovations Inc.

AI/ML Innovations Inc. hat seinen Geschäftsbetrieb neu ausgerichtet, um von den zukunftsträchtigen Geschäftsbereichen der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) bestmöglich zu profitieren. Der Beteiligungsschwerpunkt liegt dabei zunächst auf aufstrebenden Unternehmen mit Spezialisierung auf digitale Gesundheit und Wohlbefinden, die mit Hilfe von KI, ML, Cloud Computing und digitalen Plattformen das gesamte Gesundheitswesen punktgenau mit transformativen Lösungen im Gesundheitsmanagement unterstützen. Über strategische Partnerschaften mit Health Gauge (zu 70 % im Besitz von AIML), Tech2Heal (zu 22% im Besitz von AIML). AI Rx Inc. (zu 70 % im Besitz von AIML) und anderen geplanten gewinnbringenden Beteiligungen engagiert sich das Unternehmen auch weiterhin in expandierenden Wachstumsbranchen - zum Vorteil aller Stakeholder des Unternehmens. Die Aktien von AI/ML werden an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsensymbol "AIML", im OTCQB Venture Market unter dem Börsenkürzel "AIMLF" und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol "42FB" gehandelt.

Für das Board of Directors:

Tim Daniels, Executive Chairman

Nähere Informationen zu AI/ML Innovations:

Nähere Einzelheiten finden Sie auf der Webseite von AI/ML unter https://aiml-innovations.com/ oder in den vom Unternehmen auf www.sedar.com veröffentlichten Unterlagen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Blake Fallis (Tel.: (778) 405-0882, E-Mail: info@aiml-innovations.com).

Präsentationen:

Firmenvideo: https://www.youtube.com/watch?v=k2QSjo7clXc&feature=youtu.be

Offizieller YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCCfOj2P_Fu3TOK6Jl1G9vEQ

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen und vorsorgliche Hinweise

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen sich einige der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Ungewissheit des Wettbewerbs durch andere Unternehmen in der Branche, die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die Branchenbedingungen, die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen und die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, das in Zukunft erforderlich sein könnte. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Diese vorsorglichen Hinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht ausdrücklich erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61922Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61922&tr=1



