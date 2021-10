Amsterdam (ots/PRNewswire) -Damon "Dame" Dash, der berühmte amerikanische Unternehmer und Mitbegründer von Roc-A-Fella Records zusammen mit Jay-Z , wird die bahnbrechende 10-teilige Doku-Serie mit dem Titel 'Hip-Hop Invasion' moderieren und mitproduzieren. Die Doku-Serie wird im Rahmen eines Joint Ventures mit dem niederländischen Medienunternehmen 4Mat Factory produziert und ist Teil einer umfassenderen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen.In 'Hip-Hop Invasion' nimmt uns Dame Dash mit auf eine Reise durch die Geschichte des Hip-Hop, der die Welt in Atem hielt. In jeder Folge geht Dame der Frage nach, wie die Kultur, die Musik und das Geschäft des Hip-Hop in den späten 70er/frühen 80er Jahren von der New Yorker Bronx aus jede Stadt, jedes Dorf und jedes Land auf der Welt erobert hat. Von Großbritannien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Südafrika, China, Japan, Polen, Brasilien und der Türkei: Hip-Hop Invasion erzählt die oft unerzählten Geschichten der lokalen Pioniere von gestern bis zu den neuen Machern von heute und deren Einfluss auf die heutige Hip-Hop-Kultur.Die Partnerschaft zwischen Dame Dash Studios und 4Mat Factory umfasst auch die kommerzielle Vertretung und den Vertrieb mehrerer DDS-, TV- und Filmprojekte wie Rocky Road, eine intime Reise in die weibliche Erfahrung von IVF und Unfruchtbarkeit von Raquel M. Horn. Und Dusko fliegt ins All, eine animierte Abenteuerserie von Raquel M. Horn, und der Spielfilm Honor Upmit Dame und Cam'ron, der von Kanye West produziert wurde."Unsere Partnerschaft mit Dame Dash Studios und die aktuellen Projekte sind nur der Anfang von größeren Dingen, die noch kommen werden", sagte 4Mat Factory COO, Lydia de Vreede.4Mat Factory und Dame Dash Studios werden einige der kommenden TV- und Filmprojekte auf der MIPCOM, dem größten globalen Markt für Unterhaltungsinhalte auf allen Plattformen in Cannes, Frankreich, vorstellen.Webseite: http://www.4matfactory.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1656871/4mat_Factory_Damon_Dash.jpgPressekontakt:Lydia de Vreede+31 (0) 20 2101663lydia.devreede@4matfactory.comOriginal-Content von: 4mat Factory, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159175/5043721