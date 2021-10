Messtechnik-Anbieter Endress+Hauser hat seine Produktion von Füllstand- und Druckmesstechnik in Maulburg erweitert. Das Unternehmen reagiert mit der Investition auf das starke Wachstum in diesem Geschäftsbereich. In den vergangenen Jahren hat Endress+Hauser rund 46 Mio. Euro in die Erweiterung des Standorts Maulburg investiert. Das nach zweijähriger Bauzeit 2020 fertiggestellte Gebäude umfasst 17.000 Quadratmeter Nutzfläche auf mehreren Etagen, 11.000 davon für die Fertigung. Beim Bau wurde viel ...

