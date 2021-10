Der Blick auf die Heizölpreise treibt einem den Schweiß auf die Stirn, an der Tankstelle tankt man derzeit den Verdruss gleich mit: Der Ölpreis steigt immer weiter. Trotzdem erhöht die OPEC die Förderquote nicht. Ist sie an der Misere schuld? Und wie lange geht das so weiter?

