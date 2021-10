Die Lufthansa hält ihr Wort. Nach der Kapitalerhöhung zahlt man die Staatshilfen zurück. Airbus verkaufte nur ein Flugzeug im September. Kann der Luftfahrtkonzern seine Jahresziele noch erreichen? Cancom kündigt ein Aktienrückkaufprogramm an. Bis zu 9 % des Grundkapitals sollen an der Börse zurückgekauft werden.Asien nimmt die Gewinne vom Montag heute früh wieder mit. Alle Benchmarks in der Region notieren heute deutlich im Minus und die Liste der Verlierer wird vom Taiwan Weighted Index und dem KOSPI angeführt, die beide zwischenzeitlich ...

