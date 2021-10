Zug (awp) - Der Kommunikationsausrüster Ascom hat einen Auftrag im Wert von mehrerer Millionen US-Dollar für Schwesternruf-Projekt in einem Krankenhaus in Macao gewonnen. Der Auftrag werde über einen Zeitraum von zwei Jahren zusammen mit dem Ascom-Partner Mega Datatech ausgeführt, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...