NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Tui von 0,90 auf 2,10 Euro angehoben und damit etwas an den derzeitigen Aktienkurs angepasst. Die Einstufung wurde jedoch auf "Underperform" belassen. Die Bilanz des Touristikkonzerns werde von Kundeneinlagen gestützt, aber das mittelfristige Liquiditätsrisiko bleibe bestehen, schrieb Analystin Rebecca Lane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch nach der Kapitalerhöhung dürfte Tui in ihrem Szenario rund 2,5 Milliarden Euro an zusätzlichem Geld benötigen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / 08:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2021 / 19:00 / ET

DE000TUAG000