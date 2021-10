2019 verlieh die Messe München in Kooperation mit der Fachzeitschrift "Productronic" zum dritten Mal den productronica innovation award. Erfahren Sie, wer die Gewinner waren und was aus ihnen wurde. Wie lässt sich aus einer Idee eine pfiffige Innovation entwickeln? Es gehört eine Menge an Kreativität und nicht zuletzt Disziplin dazu, um Eingebungen in kraftvolle Bahnen zu lenken. Am Ende steht die Innovation - sei es als Produkt, Technologie oder Dienstleistung. Nicht immer kommen Innovationen mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...