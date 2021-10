An der Wall Street kommt es vor der anstehenden Berichtssaison für das dritte Quartal zu erneuten Kursrückgängen. Der Future auf den S&P 500 fällt am Dienstag um 0,40% und testet das 61,8% Fibonacci-Retracement des kurzfristigen Aufwärtsimpulses, der mit dem Tief vom vergangenen Mittwoch begann. Die Erwartungen an die Berichtssaison sind hoch, doch die Engpässe in den Lieferketten und die steigenden Rohstoffpreise beeinträchtigen die Unternehmensgewinne und das Wirtschaftswachstum. Am Montag hatte ...

