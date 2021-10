Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar stabil präsentiert. Deutsche Großhandelspreise bewegten den Devisenmarkt zunächst kaum. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.40 Uhr 1,1567 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,1552 Dollar gehandelt worden war.Die Verkaufspreise im deutschen Großhandel sind im September so stark angezogen wie seit über 47 Jahren nicht ...

