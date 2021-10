Bei der Aktie des Pharmakonzerns Bayer tut sich was. Seit Ende letzter Woche zieht der Kurs wieder an. Wichtige Chartmarken konnten er bereits hinter sich lassen. Für gute Laune sorgte vor allem der angestrebte Verkauf eines weiteren Geschäftsbereichs für zwei Milliarden Euro. So sollten sich Trader jetzt platzieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...