Kilchberg (awp) - Der Schokoladehersteller LindtSprüngli investiert bis 2024 rund 74 Millionen Franken in seine Produktionsstäte in Olten. Dort wird die gesamte Kakaomasse für sämtliche Produktionsstätten das Kilchberger Unternehmens in Europa hergestellt. Den Baubeginn der neuen Kapazitäten hat LindtSprüngli auf den heutigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...