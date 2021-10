Das dominierende Thema in der Verpackungsmaschinen-Industrie ist die Nachhaltigkeit von Verpackungen und der gesamten Prozesskette. Dazu kommt die Digitalisierung der Branche, welche durch die Corona-Pandemie massiv beschleunigt wurde. Wie in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft wurde durch die Pandemie die Digitalisierung auch in der Verpackungsmaschinenbranche massiv vorangetrieben. "Alles läuft digital: Vertrieb, Service, Projektgeschäft - selbst die FAT, da die Kunden oftmals nicht zur Abnahme anreisen konnten", nennt Martin Buchwitz, Geschäftsführer beim Verein Packaging Valley, einen ...

