Alibaba Group Holding -0.31% JKM (JUDIV): Rebalancing (12.10. 09:01) >> mehr comments zu Alibaba Group Holding: www.boerse-social.com/launch/aktie/alibaba Advanced Micro Devices, Inc. -1.98% NeoBoheme (AURORAQ2): AMD Personalaufbau und weiterhin Mangel an Halbleitern AMD rüstet sich personell für weiteres Wachstum. Nachdem im Flaggschiff-wikifolio mit zweistelligen Gewinnen ein großer Teil der Position vor der Korrektur und Kurskonsolidierung abgestoßen wurde, ist diese über die vergangene Zeit wieder aufgestockt worden. Bis Ende des Jahres wird die für den Gewinn von Marktanteilen in den Bereichen Datenzentren, Telekommunikation (5G), Automotive Chips und K.I. strategisch wichtige Übernahme von Xilinx vollendet sein. Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...